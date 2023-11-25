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25 Kasım 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 18:00:00

Hamas: Belçika ve İspanya'nın Gazze'de sivillerin öldürülmesini reddeden tutumunu takdir ediyoruz

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkımı ve sivil katliamını reddeden Belçika ve İspanya hükümetlerini takdir ettiğini duyurdu.

Hamas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun İsrail, Filistin ve Mısır ziyaretleri sırasında yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin yok edilmesi ve sivillerin öldürülmesini reddettiğini teyit eden Belçika Başbakanı ile işgalci devletin Gazze Şeridi'nde sivillere karşı gerçekleştirdiği gelişigüzel cinayetleri kınayan İspanya Başbakanı'nın net ve cesur tutumlarını takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hamas, tüm dünya ülkelerine "Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkını" desteklemeleri çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Belçika Başbakanı De Croo'nun, dün, Refah Sınır Kapısı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar İsrail tarafında tepkiye neden olmuştu.

Belçika Başbakanı De Croo, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez de "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." demiştiç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya ve Belçikalı liderlerin açıklamalarına tepki göstermiş, her iki ülkenin İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınama mesajı iletilmişti.

Etiketler : belçika ispanya hamas
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