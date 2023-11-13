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Hamas: 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
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13 Kasım 2023 Pazartesi 23:58:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 23:58:00

Hamas: 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

Kaynak: TRT Haber

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Hamas, 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurarak "Ateşkes Gazze şeridinin her yerine yardımların yapılmasına izin verilmesini içermeli" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : hamas ateşkes gazze yardım serbest bırakma
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