13 Kasım 2023 Pazartesi 23:58:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 23:58:00
Hamas: 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
Kaynak: TRT Haber
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Hamas, 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurarak "Ateşkes Gazze şeridinin her yerine yardımların yapılmasına izin verilmesini içermeli" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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