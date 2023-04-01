Halep'de enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar
Kaynak: AA
Suriye'de Halep ilinin batı kırsalında yaşayan yaklaşık bin sivil, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz haline gelen evlerin arasında iftar sofrasında buluştu.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalındaki Etarib ilçesinde yüzlerce Suriyeli, düzenlenen toplu iftarda bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle rejim ve destekçilerinin saldırılarına maruz kalanlar için iftar programı düzenlendi.
İftar programına katılan ilçe sakinlerinden Mahmud Ebul Mecid, AA muhabirine, Etarib ilçesinde düzenlenen iftarda depremzedelerin bir araya geldiğini söyledi.
Cubul Sahır mahallesinde depremde 45'ten fazla sivilin hayatını kaybettiği ifade eden Ebul Mecid, yıkılan mahallede iftar yaptıklarını söyledi.
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