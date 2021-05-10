  • BIST
    1455.34
  • Dolar
    8,2621
  • Euro
    10,0520
  • Altın
    488,1570
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, Bulgaristan'a geçiş yaptı!
Haksız Türkiye kararı sonrası İngiltere'den Biden'a cevap!
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa zulmü
TSK'nin "Timsah" gücü!
Ankaralılar 30 Ağustos'ta Millet Bahçesi'ne kavuşacak
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Derhal son verin
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü!
Bayramda hava nasıl olacak?
Adalar'daki atlara ne oldu?
Guterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdurun
AK Parti üyesiyken muhalefetle anlaşmış!
İsrail'e nota: Eylemleri derhal durdurun
Fransa'da darbe sesleri! Macron'u açık açık uyardılar
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakayı ele verdi
Param oldukça nafakamı ödüyorum
Ebru'nun ‘bal'ı
Tek maddelik evlilik sözleşmesi
Hayali dansçı kız rolü
Defne, insan davranışlarını öğreniyor
Yemeği biz çaldık
Yasağı deldiren güzellik
Evde tehlikeli hareketler
Kitap ayrılık getirdi
Astımı tanıyın önleminizi alın
10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00

Haksız Türkiye kararı sonrası İngiltere'den Biden'a cevap!

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere hükümeti, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren ABD Başkanı Biden'a cevap verdi. İngiltere'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Simon Coveney, 'Biz soykırım konusunda görüş bildirecek konumda değiliz.' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmış, bu durum Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

İngiltere'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Simon Coveney, bu durumla ilgili İngiltere Parlamentosu'nda konuştu.

Bu konuda vekillerden gelen soruya cevap veren Coveney, "Soykırım olup olmadığı konusunda uluslararası bir fikir birliği yok. Hükümetimiz bu konuda bir pozisyon almadı ve biz bu konuda görüş verebilecek bir konumda olmadığımıza inanıyoruz. Ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler 1915 olayları ile ilgili bir karar almış durumda değil" dedi.

Coveney, "Hükümet 1915 yılında yaşanan olaylarda çok sayıda Ermeninin ölümünü bir trajedi olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

KARARIN PERDE ARKASI

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagin ve Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi. Delyagin, 'Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını bu kararla belirtmiş oldu.' diye konuştu.

DAYANAKLARI BAKIN NEYMİŞ?

1915 olaylarına 'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden'ın 'hangi bilimsel kaynaklara' dayandığını sorusuna Beyaz Saray 'ABD diplomatik raporlarını' kaynak gösterdi, ayrıntı vermedi. O diplomatik raporlar yine ABD'li yetkili ve tarihçiler tarafından yalanlanmıştı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları İngiltere Simon Coveney
‘Aşk Taktikleri' öncesi tatil

‘Aşk Taktikleri' öncesi tatil
Sosyal medyada özel hayat kuralı

Sosyal medyada özel hayat kuralı
Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz

Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'

Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
Instagram'ın bir amacı yok

Instagram'ın bir amacı yok
Çatalca'da iki günde yeni klip

Çatalca'da iki günde yeni klip
Annelik hedeflerini değiştirdi

Annelik hedeflerini değiştirdi
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER