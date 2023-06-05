VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'de eş başkanlar yeniden aday olmayacak
"Türkiye'nin Kudüs tutumu bizim için çok önemli"
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,2 geriledi
Çocuklarda uyku bozukluğu: Nedenleri ve ebeveynlere çözüm önerileri
Irak, Türkiye ile yeni dönemde de işbirliğini artırmak istiyor
İskenderun Acil Durum Hastanesi inşasında sona yaklaşıldı
05 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00

Haiti'de meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 13 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 bin 400'den fazla ev hasar görürken, ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.

Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : haiti yağış sel
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
Depremzede çocuklara ziyaret

Depremzede çocuklara ziyaret
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Üç ay Ayvalık'ta

Üç ay Ayvalık'ta
Çocukların yüzlerini güldürdü

Çocukların yüzlerini güldürdü
Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX