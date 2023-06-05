Haiti'de meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 13 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 bin 400'den fazla ev hasar görürken, ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.
Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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