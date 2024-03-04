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04 Mart 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 08:15:00

Haiti'de hapishaneye saldırı: 3 bin 600 mahkum firar etti

Kaynak: AA

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Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 17 Kolombiya vatandaşının da olduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölge basınına göre, son 3 günde meydana gelen saldırılarda 4 polisin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı.

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.

Etiketler : haiti hapishane saldırı mahkum firar
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