Haiti'de yüzlerce mahkum firar etti

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03 Mart 2024 Pazar 16:57:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 16:57:00

Haiti'de dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı

Kaynak: AA

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Bir emniyet kaynağına göre yüzlerce mahkum, cumartesi günü çıkan çatışmanın ardından Haiti'nin başkentindeki Port-au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden kaçtı.

Emniyet kaynaklarının bildirdiğine göre Haiti'de şiddet olayları tırmanırken başkent Port-au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden 3 bine yakın mahkum firar etti.

Haiti'nin Polis Sendikalarından biri, başkentteki tüm memurların cezaevinin kontrolünü sürdürmek için verdiği mücadelede polise yardımcı olmak üzere arabalara ve silahlara erişim hakkı verilmesini talep etti.

Açıklamada saldırganlar başarılı olursa "işimiz biter" uyarısı verildi.

Açıklamaya göre, başkentte yaşayan herkes büyük tehlikede çünkü 3 bin ekstra "haydut " sokaklarda serbest şekilde geziyor.

Port-au-Prince'teki çok sayıda güvenlik kaynağı polis karakollarını, uluslararası havaalanını ve Ulusal Cezaevi'ni hedef alan şiddet olaylarında son yıllarda benzeri görülmemiş bir artışın yaşandığını söyledi.

"Barbecue" olarak da bilinen Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry'yi devirme çabalarına devam edeceğini belirtmişti.

Cherizier, "Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek" diye konuştu.

Haitili bir kolluk kuvveti kaynağı CNN'e yaptığı açıklamada, çetelerin Perşembe gününden bu yana şehirdeki çok sayıda polis karakoluna saldırdığını, en az dört kişinin öldüğünü ve bazı karakolların yakıldığını söyledi.

Etiketler : Haiti kaçış cezaevi
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