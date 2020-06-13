Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı! Çember daralıyor

Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı! Çember daralıyor

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'in sağ kolu olarak bilinen Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Omar Tantush Libya ordusu tarafından yakalandı.