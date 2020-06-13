13 Haziran 2020 Cumartesi 21:41:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 21:46:00
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı! Çember daralıyor
Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bir darbe daha geldi. Hafter'in Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Omar Tantush yakalandı.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'in sağ kolu olarak bilinen Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Omar Tantush Libya ordusu tarafından yakalandı.
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