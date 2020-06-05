Rusya'dan itiraf gibi çıkış: Türkiye sayesinde siyasi arenadan silinecek!

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05 Haziran 2020 Cuma 08:57:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:03:00

Hafter'e bir darbe de Rusya'dan: Siyasi ve askeri arenadan silinecek

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Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in 'yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği' tahminine yer verdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından Rusya'da çarpıcı bir analiz yayımlandı. Rusya'nın resmi haber ajansı RİA Novosti'de yer alan analize göre; Rusya’da Yüksek Ekonomi Okulu’na bağlı Ulusal Araştırmalar Üniversitesi Doğu Bilimleri Okulu Öğretim Görevlisi Andrey Çuprıgin, Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus’u işgalinin başarısızlığa uğradığını, ülkenin batısında üslerini kaybeden Hafter için yolun sonunun göründüğünü belirtildi.

“HAFTER ARTIK DESTEKÇİLERİNİ DE RAHATSIZ EDİYOR”

Hafter’in, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık ‘rahatsız edici bir figüran’ haline geldiği yorumunu yapan Rus uzman, “Ona (Hafter’e) yatırım yaptılar ama sonuçlarını alamadılar. Artık kayıpları sıfırlama ve bir karar verme vakti” değerlendirmesinde bulundu.

“UMH, TÜRKİYE SAYESİNDE GÜÇLÜ DİRENİŞ GÖSTERDİ”

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, Türkiye’nin de desteği sayesinde Hafter güçlerine karşı güçlü bir direniş sergilediğine dikkat çeken Çuprıgin, “Hafter zor durumda ve tüm destekçileri ona sırt çevirdi. İkinci Kaddafi olmak istiyordu ve 76 yaşında bu onun son şansıydı” değerlendirmesinde bulundu. Çuprıgin ayrıca Türkiye’nin ‘Doğu Akdeniz’de konumunu sağlamlaştırma’ şansına sahip olduğuna dikkat çekti.

“EN İYİ İHTİMALLE ABD’YE GİDER”

Rus uzman; Hafter'in 'en iyi ihtimalle ABD’deki ailesinin yanına gitmesine izin verileceği' tahmininde bulundu.

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