Hafter milisleri Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan etti
Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralinden birçok cihazı çalarak burayı talan etti.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, paralı yabancı lejyonerlerce desteklenen Halife Hafter'in terörist milislerinin, Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan ettiği bildirildi.
Birçok cihaz ve ekipmanların çalındığı belirtilen açıklamada, milislerin olağanüstü hallerde kullanılmak üzere santraldeki elektrik jeneratörü, telsiz cihazları, gaz tüpleri ve bir ekranı, nakliye araçlarına yükleyerek götürdüğü kaydedildi.
- 'Rusya'nın Taliban'a para teklifi bazı Amerikan askerlerinin ölümüne yol açtı' iddiası
- Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişi öldü
- Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 385 bini aştı
- Hafter milisleri Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan etti
- ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti
- İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı