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23 Eylül 2020 Çarşamba 17:09:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 17:16:00

Hafter Libya'yı batırıyor! Ülkeye milyarlarca dolar zarar verdi

Kaynak: AA

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Libya, petrol sahalarının kapatılması ve dış satımdaki düşüş nedeniyle ham petrol gelirleri ağustos ayında yıllık bazda yüzde 95,5 geriledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı ağustos ayında 2 milyar dolar olan petrol gelirlerinin bu yıl ağustos ayında 90 milyon dolara düştüğü ve yıllık bazda petrol gelirlerinde yüzde 95,5 gerileme olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NOC Başkanı Mustafa Sanallah, dünya ülkelerinin tarihi bir mali ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde Libya'nın halen yalnız dış ve siyasi çıkarlara hizmet eden ağır kayıplar yaşadığını söyledi.

Sanallah, petrol sahalarının yasa dışı kapatılmasının Libya ekonomisi ve Libyalıların geçim kaynağı üzerindeki feci etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC, 19 Eylül Cumartesi günü ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdığını duyurmuştu.

Kurumun açıklaması, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı cuma günü kaldırdığını duyurmasının ardından gelmişti.

Darbeci Hafter, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "(Petrol) Gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatı başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

HAFTER'İN PETROL BLOKAJI

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Petrol tesisleri Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerleri ve milislerin işgalinde bulunuyordu.

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