Türkiye karşıtı hadsiz sözler

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03 Mart 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 12:00:00

Hadsiz sözler: Türkiye, AB'ye alınmasın diye her şeyi yapacağım

Kaynak: Haber 7

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan isimlerden sağcı Valerie Pecresse, Türkiye ilgili hadsiz açıklamalarda bulunarak, "Türkiye Avrupa Birliği'ne alınmasın diye her şeyi yapacağım" dedi.

Yunan Kathimerini'ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron'u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

"ENTEGRASYON DESTEĞİ GERİ ÇEKİLMELİ"

Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını söyleyen Pecresse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKACAĞIM"

Pecresse, "Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım" dedi.

Fransa ile Yunanistan'ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, "Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor" dedi.

ERDOĞAN AB'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pecresse'in açıklamaları, Başkan Erdoğan'ın AB üyeliği ile ilgili sözlerinin ardından geldi.

Bir savaşın içinde olan Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerle ilgili olarak Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tepki göstermişti:

"1959-1963, O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci... Biz kimseyi tabii 'Avrupa Birliği'ne alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; 'Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz.' NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk."

Etiketler : Yunan Kathimerini Macron' Valerie Pecresse
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