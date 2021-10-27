VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni nesil Montessori eğitmenleri yetişiyor
Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!
Türkiye iadesini istiyor! Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi kayıplara karıştı
Rusya'dan milyonları etkileyecek karar! Vanaları kesmekle tehdit ediyor
Türkiye'den ambargoları yenecek müthiş hamle!
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
Rusya'dan Afganistan'ın komşularına çağrı
TA London / Turkish Art Week, Londra'da 27 Ekim'de başlıyor
Ekmekler kader mahkumlarından
Hırsız komşusunu yakaladı Dedektif gibi avukat
24 Özel “Murat Kurum”
Hayatını su değirmenine adadı
"CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık"
Ordudan çalınan silahlar nerede?
"Benim kitabımda geri adım atmak yok"
Ukrayna ordusu ASELSAN'a emanet
Mehmetçik teröristleri 'Girilemez' denilen yerde kıstırdı
İhmalkarlığı pahalıya patlayacak
Turizmde beklentiler arttı
MİT İranlı pilotu işte böyle kurtardı!
İYİ Parti'de tezkere çatlağı!
Biden'a skandal "Türkiye" mektubu
Elçiler olayında 47 saatin perde arkası!
27 Ekim 2021 Çarşamba 14:57:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 14:57:00

Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi kayıplara karıştı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken, Ukrayna'da güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'da yakalandığını DHA duyurmuştu. Türkiye'nin iade talebi sonrası başlayan süreç sona yaklaşırken, Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır'ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNDE KİLİT ŞÜPHELİ

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır'a ulaşılmıştı. Bozkır'ın suikastın kilit şüphelisi olduğu, diğer faillere ulaşılmasında vereceği ifadenin son derece önemli olduğu belirtildi.

3 AY CEZAEVİ, EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Başsavcılık Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüpheli Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

İADE KARARINI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Türkiye'nin iadesini istediği Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedilmişti. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme, 18 Ağustos'ta Bozkır hakkında zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana şüpheli Bozkır'ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar ertelenmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI DA DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.

Etiketler : Fetullah Gülen FETÖ Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Nuri Gökhan Bozkır
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
100'üncü bölüm kutlaması

100'üncü bölüm kutlaması
İspanya'da sevgi seli

İspanya'da sevgi seli
Arşivlik klip

Arşivlik klip
Hatay'da Ceceli izdahamı

Hatay'da Ceceli izdahamı
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
Yeni projeler yolda

Yeni projeler yolda
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER