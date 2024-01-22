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22 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00

Haaretz gazetesine göre İsrail'de her eleştiri "ihanet ve tehdit" olarak algılanıyor

Kaynak: AA

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İsrail'de Haaretz gazetesi, 7 Ekim olayları sonrasındaki paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve işinden kovulan sol görüşlü İsrailli tarih öğretmeni Meir Baruchin'in "hain" ilan edilerek öğrenciler tarafından yuhalanmasını eleştirdi.

Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan, 15 gün ev hapsi ve sosyal medya yasağıyla serbest bırakılan Baruchin'in 19 Ocak'ta öğrenciler tarafından hakarete uğrayarak yuhalandığı aktarıldı.

İsrail'de başkent Tel Aviv'in doğusunda yer alan Petah Tikvah şehrindeki İzhak Şamir Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Baruchin, 7 Ekim sonrasında görüşleri sebebiyle işten atılmış ancak sonra işine geri dönmüştü.

Baruchin, sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, 19 Ocak'ta 10. sınıf öğrencileri tarafından doğrudan hedef alınarak, dersi boykot edildi ve hakaretlerle yuhalandı.

"NEFRET 7 EKİM'DE BAŞLAMADI"

"İhanet niyetini göstermek" suçlamasıyla yargılanan Baruchin'in 16 yaşındaki bir öğrenci tarafından "Umarım kanser olursun" şeklinde bir hakarete maruz kaldığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Savaşta suçlamak kolaydır. Savaşta korkularımız, endişelerimiz ve şüphelerimiz son derece artar. Ancak, 16 yaşındaki bir genç kızın öğretmenine kanser olması yönündeki nefreti 7 Ekim'de başlamadı ve Gazze'deki son birlik ayrıldığında bitmeyecek. Bu nefret şu anki hükümetin son seçimi kazanmasını sağladı ve bir başbakanın (İzak Rabin) hayatına mal oldu."

Baruchin'in ifadelerinin "ihanet ve tehdit içermediği" savunulan haberde, İsrailli öğretmenlerin siyasi görüşlerini "gizleme ve açıklama konusunda özgür olduğu" vurgulandı.

İSRAİL GÜÇLERİNİ ELEŞTİREN TARİH ÖĞRETMENİ BARUCHİN

İsrailli öğretmen Meir Baruchin, Petah Tikvah şehrinde çalıştığı okulun öğretmenlerinin olduğu mesajlaşma platformunda, "İşgal altındaki bir milletin mücadelesinde başarılı olmak için her şeyi yapmasına izin var. İsrail askerleri Filistinli kadınlara tecavüz etmedi mi? Bunu 1948'den beri yapıyorlar ama ders kitaplarında yer almıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Eğitim Bakanlığı, Baruchin'in öğretmenlik görevine son vermiş, İsrail polisi de Baruchin hakkında soruşturma açmış ve İsrailli öğretmen 9 Kasım'da tutuklanmıştı.

Baruchin'in 7 Ekim'den önceki bir sosyal medya paylaşımında da İsrail hava kuvvetlerinde çalışan savaş pilotlarını "çocuk katili" olarak tanımladığı, pilotların "sonuçlarını bilmelerine rağmen emirlere uyduklarını" ifade ettiği aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin de Baruchin, İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 ve 24 yaşlarındaki 2 Filistinlinin bilgilerini paylaşarak, "Bugün de Batı Şeria'da kan gölü devam ediyor" diye yazmıştı.

İsrail'de 7 Ekim sonrasında sosyal medyada Gazze ile dayanışma amaçlı paylaşımlarda Filistinliler başta olmak üzere çok sayıda İsrail vatandaşı da baskılara maruz kalıyor.

Etiketler : haaretz gazetesi israil meir baruchin tehdit
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