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18 Eylül 2023 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 18:45:00

Guterres'ten "şimdi ve birlikte hareket etme" çağrısı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sürdürülebilir kalkınma için "şimdi ve birlikte" hareket etme çağrısında bulundu. Guterres, hedeflerin sadece bir listeden ibaret olmadığının altını çizerek, "İnsanların umutları, rüyaları ve beklentilerini taşıyorlar." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için üye ülkelerin "şimdi ve birlikte" hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, BM 78. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu"nda konuştu.

BM üyesi ülkelerin 8 yıl önce Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul ettiğini anımsatan Guterres, bu çerçevede "daha iyi sağlık, kalkınma ve eşit fırsatlar" dünyası için söz verildiğini aktardı.

Guterres, hedeflerin sadece bir listeden ibaret olmadığının altını çizerek, "İnsanların umutları, rüyaları ve beklentilerini taşıyorlar." diye konuştu.

"HEDEFLERİN SADECE YÜZDE 15'İ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA"

"Halihazırda hedeflerin sadece yüzde 15'i gerçekleştirilmiş durumda ve çoğunda gerileme var." bilgisini paylaşan Guterres, hedefleri kurtarmak için "küresel eylem planına" gerek olduğunu söyledi.

Guterres, ülkelerin hemen harekete geçmeleri ve ilk olarak açlıkla mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

"AÇLIK İNSANLIK ÜZERİNDE KARA BİR LEKE"

"Bolluğun olduğu dünyada açlık, insanlık üzerinde kara bir leke ve insan hakları ihlalidir." ifadelerini kullanan Guterres, diğer bir önceliğin yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması olduğunu kaydetti.

Guterres, dijitalleşmenin faydalarının da daha geniş bir kitleye yayılması gerektiğine işaret ederek, eğitim, iş imkanları ve sosyal güvenliğin de yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"DOĞAYA KARŞI SAVAŞA SON VERİLMELİ"

BM Genel Sekreteri, "Doğaya karşı savaşa bir son verilmesi gerekiyor." diyerek, iklim değişimine de dikkati çekti.

Tüm dünyanın gözünün liderler üzerinde olduğunu kaydeden Guterres, "Dinlediğinizi gösterme zamanı. Şimdi ve birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz." mesajını verdi.

Forum marjında üye ülkeler bir siyasi deklarasyon da kabul etti. Deklarasyon BM Genel Kurulu'na iletilecek.

Etiketler : bm abd Guterres
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