VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek
Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım
Kosova'da liselerde 'başörtüsü serbestliği' tartışılıyor
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü
Ersin Tatar'dan Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için taziye
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yemen'de petrol gelirleri 2022'nin ilk yarısında yüzde 34 arttı
Denizli'de iki minibüsün çarpıştı: 14 yaralı
Almanya'da Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı'na saldırı
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması: Fiyatları aşağı çekeceğine inanıyoruz
Bahreyn plastik poşet imalat ve ithalatını yasakladı
Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kaçtılar
Başkan Erdoğan: Kuru üzüm taban fiyatı 27 lira
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir'i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan'ın son bir aylık kritik diplomasi trafiği
20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:28:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:30:00

Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika Boynuzu'na tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika Boynuzu'na tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi.

Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşımak üzere İstabul'da bekleyen Dünya Gıda Programı (WFP) gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Kıtlığın son dönemlerde Afrika'da daha fazla etkili olduğuna işaret eden Guterres, Afrika Boynuzu'na tahıl götürecek gemi Brave Commander'ın karşısında bulunmasından dolayı büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Guterres, tahıl ve bazı temel ihtiyaç maddelerinin nakliyatının erkek, kadın ve çocukların açlıktan ölmemesi için büyük bir katkı olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NDEKİ ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezine gelmiş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

"Brave Commander" isimli Lübnan bandıralı buğday taşıyan gemi, 16 Ağustos'ta Odessa bölgesinin Yuzhne kentindeki limandan ayrılmıştı.

Etiketler : İstanbul Boğazı Gıda Guterres
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
"Her şey büyülü bir film gibi"

"Her şey büyülü bir film gibi"
Annelik sonrası ilk film

Annelik sonrası ilk film
Aşk yok arkadaşlık var

Aşk yok arkadaşlık var
Gökçe'den şaşırtıcı itiraf

Gökçe'den şaşırtıcı itiraf
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes