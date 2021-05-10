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10 Mayıs 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:13:00

Guterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdurun

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e yıkım tahliyeleri durdurması konusunda çağrıda bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulundu.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve maksimum itidal göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunan Guterres, İsrail-Filistin sorununun, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.

- İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaralamıştı.

Etiketler : Guterres Sözcüsü Stephane Dujarric BM İSRAİL DUĞU KUDÜS FİLİSTİN
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