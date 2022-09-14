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14 Eylül 2022 Çarşamba 22:47:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 22:47:00

Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmanın genişletilmesi konusunda görüştü.

BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, Putin ile yaptığı görüşmede, Rus gübre ihracatı da dahil olmak üzere Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın kapsamını genişletmeyi görüştüklerini söyledi.

Guterres, "2022'de gıda eksikliğimiz yok, dağıtım sorunumuz var. Gübre piyasalarını normalleştirmezsek 2023'te sorun yaşarız" dedi.

Bu yılki mahsul ekiminin 2021'den daha az olduğuna dair raporlara dikkati çeken Guterres, "Rus gübrelerinin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik şiddetle çağrımın nedeni budur. Bu konu yaptırıma tabi değildir" diye konuştu.

Etiketler : bm Guterres New York
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