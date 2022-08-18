Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferi
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres: "(Tahıl koridoru) gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli
BM Genel Sekreteri Guterres: (Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya'ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır"
Ayrıntılar geliyor...
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