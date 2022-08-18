Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferi

BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli

BM Genel Sekreteri Guterres: (Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya'ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır"

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