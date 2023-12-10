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10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00

Guterres: Gazze'de ateşkese gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, Konsey'in küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Guterres, "Gazze'de ateşkes kararına gücü olmadığı için, BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi." diyerek, insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu kaydetti.

Guterres, iklim değişikliği konusunda taahhütlere rağmen emisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu bunun sebebinin de fosil yakıtlar olduğunu belirterek, dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP28) liderlerinin 1,5 derece hedefi doğrultusunda önemli emisyon kesintileri üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini hatırlatan Guterres, fosil yakıt şirketleri ile onları destekleyenleri yenilenebilir enerji devrimine öncülük etmeye çağırdı.

Etiketler : bm antonio guterres gazze bm güvenlik konseyi ateşkes
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