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28 Haziran 2020 Pazar 14:37:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 14:40:00

Gürcistan'da iki Müslüman genç kız kadınların başarısı için mücadele veriyor

Kaynak: AA

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Gürcistan'ın Batum kentinde yaşayan iki Müslüman genç kız, bölgedeki genç kadınları, güçlü şekilde ayakta durabilmeleri ve başarılı olmaları için teşvik ediyor.

Huriye Abaşidze (27) ve Khatia İakobadze (22), ülkelerinde kadınların istihdam imkanlarının daha da artırılması ve desteklenmesi, Müslüman kadınların sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için eğitim alıp kendi yeteneklerini geliştirmelerinin ardından, şimdi de etkinlikler düzenliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Müslümanlar Birliği Derneği iş birliğinde Batum'da düzenlenen Kadın Liderlik Projesi'ne de katılan Abaşidze ve İakobadze, düzenledikleri etkinliklere ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Abaşidze, İlia Devlet Üniversitesinden mezun olduğunu ve psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldığını belirterek günlük sosyal hayata aktif olarak katıldığını söyledi.

"Müslüman toplumuna karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum"

Müslüman bir kadın olarak vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirerek gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Abaşidze, "Özellikle Müslüman toplumuna ve ülkenin ihtiyaçlarına karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Ülke genelinde kadınların daha aktif olmalarına katkı sağlamak istediğini ve birkaç yıl önce bu yönde bazı adımlar atmaya başladığını kaydeden Abaşidze, "Bu adımlardan biri TİKA'nın düzenlediği Kadın Liderlik Projesi'nde yer almamdı. Söz konusu projede insan ve özellikle kadın hakları, kadınların kendi haklarını nasıl koruması gerektiği konusunda önemli eğitimler aldık. Bu proje kendi hakkımda çok şey öğrenmeye ve keşfetmeye yardımcı oldu, bana bir Müslüman kadın olarak öz güven kazandırdı." diye konuştu.

Bir kadının lider olabilmesi için her şeyden önce nitelikli bir eğitim alması gerektiğine vurgu yapan Abaşidze, "Ben de bu yönde çaba sarf ediyorum. Bu konunun daha aktif gündeme gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Liderlik Projesi'nde kazandığı tecrübeyle bugün artık kadınların sağlık problemlerinin çözümüyle de ilgilenebildiğini ifade eden Abaşidze, "Kadın Liderlik Projesi'nden sonra ben bizzat aylarca süren birkaç projeyi gerçekleştirdim ve bu projeler kadın ve üreme sağlığı konularını içeriyordu." dedi.

"Kadın Liderlik Projesi sayesinde daha bağımsız olduk"

Batum Şota Rustaveli Üniversitesi Fen Bilimler Fakültesinde okuyan İakobadze de çocukluğundan beri insan hakları ve özellikle kadın haklarını korumak için mücadele verdiğini söyledi.

"Ben bu ülkenin sıradan bir vatandaşı olarak ülkemin, çevremdeki insanların, özellikle kadınların haklarını korumak için faydalı bir şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullanan İakobadze, bu yönde yeteneklerini geliştirmek için kendisinin de Abaşidze gibi Kadın Liderlik Projesi'ne katıldığı bilgisini paylaştı.

İakobadze, şöyle devam etti:

"Kadın Liderlik Projesi'ne geldiğimde beklentilerimden fazlasını aldım burada. Ben hep daha cesur, daha güçlü olmak istiyordum. Bu proje sayesinde sadece benim değil tüm katılımcı kızların yaşamları değişti ve artık ayaklarımız yere daha sağlam basıyor."

Yerel kurum ve kuruluşların insan haklarının korunması meselesini güçlendirecek projelerine katıldığını ve bazı projeleri kendisinin yönettiğini dile getiren İakobadze, "Arkadaşlarımla okuduğumuz üniversitede de toplum için faydalı yeni etkinlikler oluşturduk. Kendimizi yeniden keşfetmiş olduk." dedi.

Başarılı olması ve dünyaya açılması konusunda yaşıtlarına öz güven kazandırmak için faaliyetlerini sürdüreceğini anlatan İakobadze, kadınların daha fazla eğitim alarak kendilerini daha farklı ve doğru şekilde görme fırsatına kavuşabileceklerinin altını çizdi. 

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