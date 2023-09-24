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24 Eylül 2023 Pazar 08:19:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 08:19:00

Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi.

Deprem Tiflis'te de hissedildi.

Etiketler : gürcistan tiflis deprem
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