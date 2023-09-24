Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi.
Deprem Tiflis'te de hissedildi.
- Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
- Gürcistan'da deprem
- Tatar'dan Kıbrıs'ta "iki devletli çözüm ve egemenlik ilkesi" vurgusu
- İsrail'de Netanyahu'ya karşı protestolar devam ediyor
- Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı
- Bayramov: Barışı sağlama çabaları Ermenistan'ın intikam politikasının kurbanı oldu