Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi

Gürcistan hükümetinin kararıyla, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 85 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'deki afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Yönetim Hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ekibin Adıyaman'da görev yapacağı kaydedildi.

Ekibin Adıyaman'a daha önce gönderilen grubun yerini alacağı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni gönderilen Gürcü kurtarma ekibi, depremden sonra tasfiye ve kurtarma önlemlerinin uygulanması yönünde eğitilmiş itfaiyeci kurtarma uzmanlarından oluşuyor. Ekip ayrıca modern cihazlar, İHA'lar, iletişim aracı ve ilgili her türlü özel kurtarma ekipmanı ile donatılmıştır."

Gürcistan daha önce Türkiye'ye 108 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti.

Ayrıca Gürcistan Yerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararıyla 100 tondan fazla insanı yardım malzemesinin Türkiye'ye gönderildiği duyuruldu.