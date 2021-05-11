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11 Mayıs 2021 Salı 18:42:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 18:42:00

Gürcistan Müslüman dini liderlerinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki

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Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov ile Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına sert tepki gösterdi.

İgidov, "Son günlerde Kudüs'te insanlara karşı yapılan saldırıları sert bir şekilde kınıyoruz." dedi.

İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını sadece bu günlerde değil genelde hep düzenlediklerini ve tüm dünyanın bunu açık bir şekilde gördüğünü kaydeden İgidov, "Maalesef Doğu Kudüs'te insan hakları ihlal ediliyor, insanlar öldürülüyor ve yaralanıyor, yaşadıkları evler yıkılıyor." diye konuştu.

İgidov, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmünün sona ermesi için insan hakları koruyan kurumların konu ile ilgilenmeleri gerektiğini kaydetti.

Adam Şantadze ise Ramazan ayında Filistin halkına yönelik saldırıların endişe verici olduğunu belirterek, "Kutsal bir mekanda insanlara saldırmak, onlara karşı güç kullanmak, dua etmek isteyen insanlara ibadet iznini vermemek kabul edilemez, bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin durdurulması için uluslararası topluma çaba sarf etmesi çağrısında bulunan Şantadze, "Çatışmanın sadece diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için dünya kamuoyunu gereken adımları atmaya davet ediyorum." dedi.

Etiketler : İgidov İsrail Filistinliler
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