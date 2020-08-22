Güney Sudan'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var
Kaynak: AA
Güney Sudan'ın başkenti Juba şehrinin yakınlarında bir kargo uçağı kalkıştan sonra düştü. Kazada 17 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Juba Uluslararası Havalimanı yöneticisi Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Batı Havacılık'a ait kargo uçağında 8 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Kuol, Kuzey Bahr el Ghazal eyaletine giden uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü belirtildi.
İlk açıklamalara göre uçaktaki 17 kişi, kaza sonucu hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ise kazada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, olay yerinde 6 kişinin cesetlerinin görüldüğünü aktardı.
Ulaştırma Bakanı Madut Biar Yel, felaketin meydana geldiği yere ulaştı, ancak bildirildiğine göre yardım ekipleri son yağışlar nedeniyle uçak enkaz alanına ulaşmakta güçlük çekiyor.
Şu ana kadar uçağın düşme nedeni ile ilgili, resmi bir açıklama yapılmadı.
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