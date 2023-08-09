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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53:00

Güney Kore'ye doğru ilerleyen Khanun Tayfunu, hava ve deniz ulaşımını aksattı

Kaynak: AA

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Japonya'nın güneybatı adalarında bir süredir şiddetli yağışlara neden olan Khanun Tayfunu, Güney Kore'ye ilerlerken, bu ülkede çok sayıda uçuş ve feribot seferi iptal edildi.

Japonya'nın güneybatısındaki adalarda bir haftayı aşkın süredir etkili olan Khanun Tayfunu saatler içinde Güney Kore'ye ulaşacak.

Güney Kore Havalimanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, alınan tedbirler kapsamında tayfunun ilk ulaşacağı Jeju Adası bağlantılı 144 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Ada ile anakara arasında yapılan feribot seferleri de askıya alınırken, ülke çapında 39 yol, 26 otopark ve 613 yürüyüş parkuru geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Yağmur ve rüzgarların öğleden sonra etkili olması bekleniyor

Güney Kore'nin Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Khanun Tayfunu'nun getireceği şiddetli yağmur ve rüzgarlar ülkenin güney ve doğu bölgelerinde bugün öğleden sonra etkisini göstermesi öngörülüyor.

İlk olarak güneydeki Jeju Adası'na saatler içinde ulaşması beklenen tayfunun, yarın sabah ana karaya ilerlemesinin beklendiği belirtildi.

Tayfunun başkent Seul'ü 90 ila 154 kilometre hızla vurması beklenirken, tayfunun ülkenin güney ve orta bölgelerinde metrekareye 10 ila 40 kilogram, ülkenin dağlık doğu bölgelerinde ise metrekareye 60 kilogram kadar yağmur bırakması bekleniyor.

Khanun Tayfunu, Güney Kore'de düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerini de etkilerken, dün yetkililer, 37 bin izciyi başkent Seul ve yakın bölgelerdeki üniversite yurtlarına, hükümet ve kurumsal eğitim merkezlerine ve otellere nakletmek için binden fazla otobüsü Buan'a göndermişti.

Khanun Tayfunu Japonya'da uyarılara yol açtı

Japonya Devlet Televizyonu NHK'ya göre, tayfun Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima ve Kumamoto eyaletlerini vurdu.

Meteoroloji yetkilileri toprak kayması, sel, nehir taşması, şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar konusunda uyarıda bulundu.

Etiketler : Japonya Japonya Devlet Televizyonu NHK Kagoşima Kumamoto
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