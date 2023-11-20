Güney Kore'den çarpıcı Kuzey Kore iddiası: Casus uydu fırlatacak

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Bakan Shin, Seul merkezli KBS kanalındaki röportajında "Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin hareketlerini izliyor. Kuzey Kore, yaklaşık bir hafta içinde casus uydu fırlatmaya hazırlanıyor." dedi.

Shin, Kuzey Kore'nin daha önceki uydu fırlatma girişiminde yaşanan teknik arızayı Rusya'nın "yardımıyla" çözmüş olabileceğini öne sürdü.

GÜNEY KORE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN "UYDU FIRLATMA PLANINI DURDURUN" UYARISI

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yetkililerinden Korgeneral Kang Ho-pil, "Kuzey Kore'yi hazırlandığı casus uydu fırlatma girişimini durdurması için sertçe uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Kang, "Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır." dedi.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.