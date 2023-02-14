Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

Yonhap haber ajansına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hızlı destek önlemlerini içeren karar, Meclis Genel Oturumu'nda 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.

Karar, iki ülkedeki arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınması, depremzedeleri desteklemek için milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün bağışlanmasını içeriyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dün, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı vermişti.

Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla yollayacağı; 29'u bir haftada olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği belirtilmişti.