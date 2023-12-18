VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST 2024'te toplam 75 milyon TL ödül ve maddi destek!
İsrail'den İran'a siber saldırı! Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı
"Ben hiç 'Ekrem İmamoğlu yalakası' veya 'Özgür Özel yalakası' diye bir laf duymadım ama Tayyip Erdoğ...
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adliyeye sevk edildi
"Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız"
MİT, terör örgütü PKK'nın belini kırdı!
18 Aralık 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 10:45:00

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı ICBM'nin 73 dakika havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 08.24'te ICBM fırlattığını, füzenin havada 1000 kilometre yol katettiği ifade edilerek, "Ordumuz, alarma hazırlık durumunu yükseltirken, verileri, ABD ve Japonya ile yakın bir şekilde paylaşarak tam hazırlık durumunu sürdürüyor." denildi.

ORTAK KINAMA

Japonya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore dün yerel saatle 22.37'de balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

50 kilometre irtifaya ulaşan füze, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı dün geceki füzenin, kısa menzilli balistik tip olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : güney kore japonya kuzey kore balistik füze
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX