VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
Milletvekillerine İmam Hatip Sunumu
16 Kasım 2022 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 18:14:00

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin siber tehditleriyle mücadele etmek için işbirliğini sürdürme konusunda anlaştığı duyuruldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinden sorumlu Güney Koreli Genel Müdür Lee Tae-woo ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Yardımcısı Jung H. Pak'ın yanı sıra her iki ülkeden yaklaşık 60 diplomasi, güvenlik ve istihbarat yetkilisinin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Güney Kore ve ABD, denizaşırı ülkelere gönderilen Kuzey Koreli bilgi teknolojisi uzmanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Taraflar, kripto paralara el konulması da dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin çevrimiçi yasa dışı faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaşarak bunlarla etkili bir şekilde mücadele etme yöntemleri hakkında görüştü.

Ayrıca, taraflar, iki ülkenin kara para aklamayı destekleyen Kuzey Koreli arabulucular ile mücadele yöntemlerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, Güney Kore ve ABD, toplantıda ele alınan konulara dair görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Etiketler : güney kore dışişleri bakanlığı ABD
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Abiye vefa

Abiye vefa
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Burak'ın yeteneği beni delirtiyor

Burak'ın yeteneği beni delirtiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX