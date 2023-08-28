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28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:38:00

Güney Kore, Kuzey'in sınırlarını açma nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu ileri sürdü

Kaynak: AA

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında üç yıl kapalı tuttuğu sınırlarını tekrar açma nedeninin ekonomik zorluklar olduğunu iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey'in sınırlarını tekrar açmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın kararında ekonomik sorunların etkili olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Koo, düzenlediği basın toplantısında, "Sınırın kapatılması nedeniyle Kuzey Kore çeşitli ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Pyongyang'ın "yalnızca yurt dışındaki personelinin ülkeye dönüşüne izin vermesine" de değinen Koo, Çin'e sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerine zorla iade edebileceğine ilişkin "ciddi endişeler" olduğunu söyledi.

Koo, "Sığınmacıların Kuzey Kore'ye zorla gönderilmemesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. (Sığınmacıların) isteklerine saygı duyulmalıdır." dedi.

KUZEY KORE'DEN 3 YIL SONRA YURT DIŞINA İLK UÇAK SEFERİ YAPILMIŞTI

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmanın ardından dün, yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşüne izin verdiğini duyurmuştu.

Pyongyang, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı seferini 22 Ağustos'ta düzenleyerek kapanmayı hafifletmişti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

Etiketler : güney kore kuzey kore sınır
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