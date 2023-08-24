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24 Ağustos 2023 Perşembe 12:24:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 12:24:00

Güney Kore, Japonya'yı Fukuşima'dan boşaltılan atık su konusunda "şeffaf" olmaya çağırdı

Kaynak: AA

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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Japonya'yı, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden bugün boşaltılmaya başlanan ve yaklaşık 30 yıl devam edecek radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde açıklamaya çağırdı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Japonya'yı, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden bugün boşaltılmaya başlanan ve yaklaşık 30 yıl devam edecek radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde açıklamaya çağırdı.

    Yonhap'ın haberine göre Han, yaptığı açıklamada, Seul hükümetinin gelecek 30 yıl boyunca sürmesi planlanan tahliye sürecine ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde açıklamasını umduğunu belirtti.

    Suyun boşaltılması konusundaki endişelere değinen Han, halkın güvenliğinin öncelikli olduğunu, tahliye planının uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde ciddi bir zarara yol açmayacağını vurguladı.

    Öte yandan, Fukuşima'dan radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasının ardından 16 üniversite öğrencisinin Japonya'nın Seul Büyükelçiliğine zorla girmeye çalışırken yakalandığı açıklandı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yerel saatle 13.00 civarında suyun boşaltılmasına karşı sloganlar atarak büyükelçiliğe zorla girmeye çalıştıkları ifade edildi.

    Açıklamada, 4 öğrencinin gözaltına alındığı kaydedildi.

    Japonya, radyoaktif atık suyun insan sağlığı ve çevre için zararlı olmadığını savunuyor

    Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirildi.

    Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.

    Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliye edilen atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

    Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara sebep olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

    Etiketler : Güney Kore Başbakanı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya Fukuşima
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