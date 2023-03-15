Güney Kore, Japonya ile ilişkileri geliştirerek küresel ve bölgesel sorunları çözmeyi hedefliyor

Güney Kore, Japonya ile ilişkileri geliştirerek küresel ve bölgesel sorunları çözmeyi hedefliyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 16-17 Mart'ta Japonya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Associated Press'in de aralarında bulunduğu bazı uluslararası medya kuruluşlarının sorularına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yoon, Japonya ile ilişkileri geliştirmenin küresel ve bölgesel sorunların çözümünde kilit öneme sahip olduğuna işaret ederek "Güney Kore-Japonya ilişkilerini gerilimli halde bırakıp ihmal ederek zaman kaybını göze alamayız. Karşılıklı düşmanlıkları sona erdirmemiz ve ülkelerimizin ortak çıkarı doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yoon, açıklamada "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditleriyle küresel tedarik zincirinin kesintiye uğradığı şu zamanda Kore ve Japonya'nın işbirliği için artan bir ihtiyaç var. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatma konusunda Japonya'nın da bizi destekleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yoon, Washington ve Tokyo ile "Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma taahhüdünün Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme gayretinden daha güçlü olduğunu göstermek için sürekli olarak güçlü diplomatik, ekonomik ve askeri önlemler aldıklarını" aktardı.

Kuzey Kore'yi nükleer programını durdurmaya ve halkının acılarını gidermek için adımlar atmaya çağıran Yoon, Güney Kore'nin Kuzey Kore halkına insani yardım sağlamaya istekli olduğuna ve Kuzey tarafındaki gıda kıtlığının son zamanlarda bazı bölgelerde insanların açlıktan ölmesi nedeniyle daha da kötüleştiğine işaret etti.

Devlet Başkanı Yoon, açıklamasını söyle sürdürdü:

"Kuzey Kore'nin nükleer gelişimi, Kore Yarımadası ve ötesindeki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğinden uluslararası toplumun uyumlu bir caydırıcılık ve tepkiler üzerinde çalışması her zamankinden daha önemlidir. Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması uluslararası toplumun açık ve değişmez hedefi olduğundan, Güney Kore, hiçbir koşulda Kuzey Kore'yi nükleer bir güç olarak kabul etmeyecektir.

Güney Kore-Japonya ilişkileri normale dönerse, teknolojik ortaklıklar, ortak araştırma ve geliştirme gibi stratejik işbirliğinin hızlanmasını, uzay ve biyo-sağlık gibi alanlarda ortak yatırımların genişletilmesini görmeyi bekliyorum."

Yoon, Güney Kore ve Japonya'nın da Çin ile ekonomik ilişkilerini "istikrarlı bir şekilde" ilerletmeye çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yoon Suk-yeol, göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana Japonya ile ilişkileri geliştirme, ABD ve Japonya ile üçlü güvenlik ittifakı oluşturma yanlısı adımlar atıyor.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise Yoon'un açıklamalarına cevaben iki ülke arasında "açık yürekli değişiklikler" umduklarını vurgulayarak Güney Kore'nin yanı sıra ABD ile "stratejik iş birliğini geliştireceklerini" kaydetti.

GÜNEY KORE VE JAPONYA, 12 YILDIR ARA VERİLEN KARŞILIKLI ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLATIYOR



Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisinin hafta başında duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.

SON KARŞILIKLI LİDER ZİYARETİ ARALIK 2011'DE



Japonya'ya son Güney Kore Devlet Başkanı'nın ziyareti Osaka G20 Zirvesi dolayısıyla Haziran 2019'da gerçekleşmişti.

En son komşu ülke karşılıklı lider ziyaretinin, Aralık 2011'de Japon Başbakan Noda Yoşihiko ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştiği biliniyor.