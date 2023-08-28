Güney Kore: Fukuşima'daki atık suyun karıştığı denizde trityum yoğunluğu sınırın altında

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hükümet Politika Koordinasyon Ofisi Başkan Yardımcısı Park Ku-yeon, yaptığı açıklamada, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ile radyoaktivitesi düşürülerek salınan atık suyla, 246 milyar bekerel trityumun okyanusa bırakıldığını belirtti.

Park, "Nükleer santralin 3 kilometre yakınındaki yoğunluk, standart sınırın çok altındaydı." ifadesini kullandı.

Üç Güney Koreli yetkilinin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun Fukuşima'daki saha ofisini ziyaret etmek üzere Japonya'ya doğru yola çıktığı kaydedildi.

Ziyaret, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Japonya Başbakanı Kişida Fumio'dan Fukuşima'daki atık suyun tahliyesinin izlenmesine Güney Koreli uzmanların da dahil edilmesi isteğinin ardından gerçekleşiyor.

GÜNEY KORE, İTHAL DENİZ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİM BAŞLATTI



Güney Kore, bugün itibarıyla Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasının ardından kamu güvenliğine dair endişeleri gidermek için ithal deniz ürünlerinin menşe ülkelerinin işaretlenmesine yönelik özel denetim başlattı.

Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoon, yaptığı açıklamada, 100 günlük yoğun denetimin amacının ithalatçıların, distribütörlerin ve perakendecilerin deniz tarağı ve çipura gibi denizaşırı ülkelerden gelen ürünlerin menşe ülkesini uygun şekilde işaretleyip işaretlemediğini kontrol etmek olduğunu açıkladı.

Park, Japon ve diğer ithal deniz ürünlerinin dağıtım sistemiyle ilgili endişelerin artması nedeniyle benzeri görülmemiş düzeyde özel soruşturma yürütüleceğini vurguladı.

Yaklaşık 20 bin satış noktası ve dağıtım merkezinin denetim kapsamına gireceği, hükümetin, bir denetim ekibinin tek bir satış noktasına yapacağı ziyaretlerin sayısını üç katına çıkaracağı belirtildi.

Menşe ülke işaretlemesi yapmayan satış noktaları ve dağıtım merkezlerine 7 bin 600 dolara kadar para cezası verilebilecek, işaretleme hususunda sahtecilik yaptıkları belirlenenler 7 yıla kadar hapis veya 75 bin dolara varan para cezalarına çarptırılabilecek.

FUKUŞİMA'NIN ATIK SU BOŞALTMA SÜRECİ



Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.