Güney Kore doğruladı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Kaynak: AA
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını doğruladı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının fırlatmayı duyurduğu açıklamada füzenin menziline ilişkin detaylara yer verilmedi.
Fırlatmanın ABD'nin Güney Kore ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden kısa süre sonra gerçekleştiği bildirildi.
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