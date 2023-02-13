VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da doğal gaz hatlarındaki arızalar giderildi
Depremzedeler İstanbul'da tedavi altında
AB: Esed rejimine yönelik yaptırımlar Suriye'de depremzedelere yardımları etkilemiyor
Özel okullardan 20 bin depremzede öğrenci için burs kararı
Adalet Bakanlığı personelinden Türk Kızılaya kan bağışı
Nusaybin'de depremzede çocuklar için etkinlik
Türkiye, deprem konusunda dünyanın 5. tehlikeli ülkesi
AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı
Güney Kore, Türkiye için seferber oldu!
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit ve eşi tutuklandı
Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak
İHA'lar "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede
Başkan Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Diyarbakır'da hasarlı 9 katlı bina için güvenlik önlemi
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı
Bakan Kirişci, hasarlı binalarla ilgili son durumu paylaştı
Kosovalı ekipler, enkaz altında kalan iki kişiyi 162 saat sonra kurtardı
13 ildeki 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor
Deprem bölgesinde haftalık hava durumu
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan İstanbul'da defnedildi
Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
13 Şubat 2023 Pazartesi 20:32:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 20:32:00

Güney Kore Devlet Başkanı, tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmalarıyla ilgili Başkan Yoon adına açıklama yaptı.

Lee, "Yoon, 'kanla pekiştirilmiş müttefik ve kardeş millet' olarak Güney Kore'nin, Türkiye'nin depremin ardından toparlanmasına yardım etmek için herkesten daha istekli olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin şu an en çok ihtiyacı olan şeylerin çadır, ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik ekipmanı olduğunu kaydeden Yoon, dışişleri, savunma, sanayi bakanlıkları da dahil tüm bakanlıklara mevcut tüm kaynaklarını seferber etmelerini ve en yüksek sayıda yardım malzemesi sağlamalarını ve önlemlere ilişkin Türk tarafıyla hızlı bir şekilde görüşmelerini istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Sözcü Lee, Yoon'un Türkiye'nin aldığı yardımların, sadece acil durum malzemelerinden oluşmadığından, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına da destek olduğundan emin olunması için her bakanlıkta yardımlardan sorumlu bir birim kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Bu arada, Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla göndereceğini kaydeden Lee, 29'u 1 hafta içinde olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği bilgisini verdi.

Diğer yandan Yoon, Başbakan Han Duck-soo ile yaptığı görüşmede de "kardeş ülke" Türkiye'ye en fazla yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Yoon Güney Kore deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX