Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, ülkenin Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı "nükleer şemsiye" veya "genişletilmiş caydırıcılık" stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.

"Şemsiye" stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "nükleer paylaşım" kelimesinden rahatsız olduğunu aktaran Yoon, "Bunun yerine bu stratejiyi, Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa yalnızca nükleer kuvvetlerin operasyonları için plan yapmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımına dayalı tatbikat, eğitim ve operasyonlar yürüttüğü bir anlayışa dönüştürürsek işte o zaman 'nükleer paylaşım' kadar etkili bir önlem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yoon, nükleer silahların ABD'ye ait olsa da istihbarat paylaşımı, planlama ve eğitimin iki ülke tarafından ortaklaşa yapılması gerektiğini kaydetti.

"GÜNEY İLE KUZEY ARASINDA TEMAS VE DİYALOĞA KAPI AÇMALIYIZ"



İnsanların "gösteri amaçlı" yapılan zirvelerden bıktığını söyleyen Yoon ancak iki ülke arasındaki zirveyi reddetmek için bir neden bulunmadığını belirtti.

Yoon, "İnsani konularda diyalogla başlamalıyız, Güney ile Kuzey arasında temas ve diyaloğa kapı açmalıyız. Her iki ülkenin gündemini de belli ölçüde masaya yatırarak yön belirlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi "Su götürmez düşmanımız" olarak nitelendirmesi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin "katlanarak artırılması" çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.

KUZEY KORE, 2022'DE 90'I AŞKIN FÜZE FIRLATTI



Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.