Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Özel Temsilci Jang Sung Min, "kan kardeşi" diye nitelediği Türkiye'de deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik, hızlı bir şekilde karar aldık." dedi.

Jang, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yoon'un taziye mesajını iletmek üzere Ankara'ya geldi.

Ülkesinin deprem sonrası Türkiye'ye yaptığı yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jang, depremin hemen ardından Kore Afet Yardım Ekibi'ni Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

Jang, "Kan kardeşi ülkemizde bu depremin olduğunu duyunca, kardeş ülkemize ekipleri hemen gönderdik. Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik, hızlı bir şekilde karar aldık." dedi.

Türkiye'ye gönderilen ekibin, ülkesinin yurt dışına yolladığı en büyük arama kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçtiğini belirten Jang, Devlet Başkanı Yoon'un depremin hemen ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladığını hatırlattı.

Jang, ekibin "Kore'de felaket olmuş gibi" hareket ettiğini kaydetti.

- "KONTEYNERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Ülkesinin 2 binden daha fazla çadırı Türkiye'ye ulaştırdığını da belirten Jang, "Ankara'ya gelir gelmez AFAD merkezini ziyaret ettim ve orada birçok görüşme yaptık. Türkiye'nin şu anki durumunu öğrenip Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını not alıp kendi ülkemdeki hükümet yetkililerine ilettim. Şu an acil olarak çadırdan çok konteynerlere ihtiyaç var. Konteynerle ilgili çalışmalar yapacağız, bunu daha hızlı nasıl sağlarız diye." diye konuştu.

Jang, konteynerleri ülkesinden Türkiye'ye ulaştırmanın zaman alacağını ve bu nedenle Türkiye'de bu konteynerleri üretecek şekilde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye ve Güney Kore'nin "özel ve kardeşliğe" dayalı bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Jang, "İki ülkenin ilişkisi güzel günlerde değil savaş ve zor günlerde başladı. Türkiye, Kore Savaşı'nda kan ve ter döktü. Biz de bu minnetle Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde toparlanması için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Jang, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un ve Güney Kore halkının depremde hayatını kaybedenler için çok üzüldüğünü belirterek, "Başkan Yoon, 10 bin kilometre uzaklıktan beni Türkiye ile dayanışma için yolladı." dedi.

- KORE DEVLET BAŞKANI YOON'UN MEKTUBU CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'A VERİLDİ

Özel Temsilci Jang, Yoon'un taziye mektubunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teslim ettiğini söyledi.

Güney Kore arama kurtarma ekibiyle hareket eden 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpeklerin kurtarma çalışmaları sırasında yaralandığını ve yaralı şekilde çalışmalara devam ettiğini hatırlatan Jang, Güney Kore'de halkın, "Köpekler bile bir insanı kurtarmak için ayaklarındaki bandajlarla çalışırken bizim de bir şeyler yapmamız lazım" diye düşündüğünü aktardı.

- "BİZİM İLİŞKİMİZ 'KÜL İÇİNDE DOĞAN BİR ÇİÇEK GİBİ'"

Jang, ülkesinde halkın Türkiye için başlatılan insani yardımlara yoğun bir şekilde katılım sağladığını kaydetti.

Ankara'daki Kore Parkı'nda, Kore Savaşı'na katılan Türk gazilerle bir araya geldiğini ve burada duygulandığını belirten Jang, "Ülkemde herkes Türkiye ile birlikte tek yürek. Bizim ilişkimiz özel bir ilişki. Bizim ilişkimiz, 'Kül içinde doğan bir çiçek gibi' Türkiye halkı yalnız değil, onlarla beraberiz." ifadelerini kullandı.

Jang, ayrıca Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi.

Depremle ilgili yetkililerden bilgi alan Jang, ülkesinin taziye ve destek mesajını paylaştı.