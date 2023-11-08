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08 Kasım 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 11:00:00

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan bir ilk!

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Güney Kore, ABD ve Japonya uzay güvenliği konusunda ilk kez çalışma toplantısı düzenledi.

ABD, Güney Kore ve Japonya, uzay güvenliği alanında işbirliklerini artırma konusunda ilk çalışma toplantısını yaptı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer, Seul'de bir araya geldi.

Uzay güvenliği konusunda ilk kez çalışma toplantısı düzenleyen yetkililer, ağustosta 3 ülkenin liderleri arasında yapılan zirvede verilen taahhütler kapsamında, bu alandaki işbirliğini ele aldı.

Etiketler : ABD japonya güney kore
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