Güney Darfur'daki Türk hastanesi Sudan halkının yaralarını sarmayı sürdürüyor

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da bulunan hastane, çevredeki tüm sağlık tesisleri hizmet vermeyi durdurduğu halde halkın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yunus Ahmed Adem Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların şiddetlenmesi ile bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarının kapandığını ancak Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Çatışmaların arasında kalarak yaralanan ya da hayatını kaybeden sivillerin tedavi altına alındığını aktaran Yahya, Türk hastanesinin geçen hafta halka acil kan çağrısı yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Günlerdir yoğun şekilde hizmet verildiğini dile getiren Yahya, "Hastane civarındaki halk gönüllü olarak hastaneye gelerek kan bağışında bulundu." dedi.

Yahya, hastane çevresinin son birkaç gündür sakinleştiğini ve bölgedeki çalışmaların durulmaya başladığını aktardı.

2014'te hizmete açılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 150 yataklı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 50 Türk personel görev yapıyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Hartum ve diğer şehirlerdeki çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.