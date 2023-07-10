Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 11 yıl aradan sonra kar yağdı
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti ve ekonomi başkenti Johannesburg'da 2012'den beri ilk kez kar yağışı görüldü.
Güney yarım kürede bulunan ve kışın en soğuk günlerini yaşayan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başta Eastern Cape olmak üzere bazı bölgelerinde, hafta sonundan bu yana kar yağışı etkili oluyor.
Johannesburg'da ise bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görüldü.
Karın çok nadir yağdığı Johannesburg'da kent sakinleri 11 yıl aranın ardından görülen yağışın keyfini çıkardı.
Güney Afrika Meteoroloji Servisinden (SAWS) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
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