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31 Ocak 2023 Salı 20:26:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 20:26:00

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da su kesintileri yaşanıyor

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da, su rezervlerindeki düşüş nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, son haftalarda görülen sıcak hava dalgaları, düşük yağışlar ve artan su talebi nedeniyle kentin su rezervleri düşüyor.

Su rezervlerindeki düşüş ise Johannesburg'un çoğu bölgesinde uzun süreli su kesintilerine neden oluyor.

Johannesburg Su Kurumu'nun verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla kente su temin eden 17 su rezervinden 12'sinde su seviyelerinin kritik düzeyde düşük veya boş olduğu gözleniyor.

Su kesintileri, su basıncındaki düşüklük nedeniyle daha çok kentin yüksek rakımlı bölgelerinde görülüyor.

NORMALE DÖNÜŞ 72 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR

Johannesburg Su Kurumundan yapılan açıklamada, yoğun çalışmalar sonucu son 24 saat içinde kente su tedariğinde iyileşmeler görülmekle birlikte, normale dönüşün 72 saatten uzun sürebileceği duyuruldu.

Açıklamada, su kesintilerinden etkilenen bölgelere tankerle su taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde, marketlerdeki şişelenmiş su stoklarının tükendiği gözlemlendi.

Etiketler : Güney Afrika su kesintileri Johannesburg
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