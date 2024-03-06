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06 Mart 2024 Çarşamba 23:13:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 23:13:00

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: Yeni tedbir kararları talep edildi

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi dolayısıyla İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

İsrail'in Gazze'yi açlığa terk etmesine tepkiler büyüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

Mahkemeye yapılan başvuruda bir duruşma gerçekleştirmeden durumun aciliyeti dikkate alınarak yeni önlemler alması çağrısı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şubat ayında yaptığı İsrail'e karşı ilave tedbirler alınmasına yönelik ilk başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.

Etiketler : İsrail Güney Afrika Tedbir kararı UAD
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