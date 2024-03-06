Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: Yeni tedbir kararları talep edildi
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi dolayısıyla İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.
İsrail'in Gazze'yi açlığa terk etmesine tepkiler büyüyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.
Mahkemeye yapılan başvuruda bir duruşma gerçekleştirmeden durumun aciliyeti dikkate alınarak yeni önlemler alması çağrısı yapıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şubat ayında yaptığı İsrail'e karşı ilave tedbirler alınmasına yönelik ilk başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.
- Hamas: İsrail'in yeni işgal planı uluslararası topluma bir meydan okuma mesajıdır
- Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: Yeni tedbir kararları talep edildi
- İngiltere Maliye Bakanı'na ölüm tehdidi
- Gazze'de "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı yükseliyor
- Trump, Biden'a rakip olmaya geliyor: Parti'deki Rakibi Haley çekildi
- Eski Siyonist Yahudi'den itiraf: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım