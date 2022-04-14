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14 Nisan 2022 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:43:00

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 306'ya çıktığı bildirildi.

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreye ulaşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşanan can kayıpları nedeniyle eyalet genelinde afet hali ilan edildi.

Sel felaketinde bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü, ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu.

Kara Yolu Taşımacılığı Derneğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, hükümetin sel felaketinden etkilenen ailelere her türlü desteği vereceğini duyurdu.

Öte yandan selden etkilenen bazı bölgelerde elektrik, su ve çöp toplama gibi belediye hizmetler yeniden başladı.

Güney Afrika Hava Servisi (SAWS) hafta boyunca eyaletin bazı bölgelerinde zaman zaman yoğun yağışların görülebileceği konusunda uyardı.

Etiketler : KwaZulu-Natal Kooperatif GÜNEY AFRİKA SEL
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