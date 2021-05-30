Macron'u yerin dibine soktular: Müslümanlar için bir utanç!

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30 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00

Güney Afrika'da Macron'a sert tepki: Müslümanlar için bir utanç!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün ziyaret ettiği Güney Afrika'da sert bir tepkiyle karşılaşarak, kendisinin Müslümanlar için bir utanç olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika'da kısa adı AMPSA olan sivil toplum kuruluşunun sert tepkisiyle karşılaştı. Bildiride, "Zalim" diye tanımlanan Macron'un Güney Afrika'da ağırlanmasının Müslümanlar için bir utanç olduğu belirtildi.

Yani Şafak'ın haberine göre ülkesinde İslam karşıtı ve aşırı sağ siyasetin bayraktarlığını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün ziyaret ettiği Güney Afrika'da, ülkedeki Müslüman iş adamlarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan bir bildiriyle protesto edildi.

Güney Afrika Müslüman Meslek Kuruluşları Birliği (AMPSA) tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yapacağı ziyaretten bir gün önce yayınlanan bildiride, Macron'un Güney Afrika'da ağırlanmasının Müslüman toplum için bir utanç olduğu belirtildi.

Bildiride "zalim" diye tabir edilen Macron'un, sadece Fransa'da değil, uluslararası alanda da İslam karşıtı politikalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Müslümanları hedef alan saldırıların da sorumlusu olduğu, ülkesinde İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yasakçı uygulamalara imza attığı hatırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürlerine sözde "ifade özgürlüğü" kapsamında sahip çıkmış ve ülkesindeki kamu binalarına yansıtılmasına destek vermişti. Macron'un bu çıkışı İslam ülkelerinde sert tepkiyle karşılanmış ve protesto gösterilerine neden olmuştu. Macron, Fransa'da İslamî kurumları, camileri ve Müslümanların günlük hayatını etkileyecek, "Ayrılıkçılıkla Mücadele" adı altında sunulan İslam karşıtı bir yasayı da desteklemekte.

Etiketler : Emmanuel Macron Fransa İslamî kurumları Güney Afrika AMPSA
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