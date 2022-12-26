Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.
Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.
Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.
Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.
- Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu
- Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı
- Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız
- NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR'dan "silah sesleri" açıklaması
- Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması: Haklarımız garanti altına alındı