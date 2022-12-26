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26 Aralık 2022 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 11:45:00

Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.

Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.

Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.

Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.

Etiketler : güney afrika akaryakıt tankeri patlama
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