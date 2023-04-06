VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"6'lı masa, ortağı HDP'yi iyice havaya sokmuş!"
Güney Afrika, elektrik krizi nedeniyle ilan edilen ulusal afet durumunu kaldırdı
Kremlin: NATO'nun Rus sınırlarına yakınlaşmasına karşı gerekli önlemler alınıyor
Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık ya...
Fransızlar emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor
Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde
06 Nisan 2023 Perşembe 14:51:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 14:51:00

Güney Afrika, elektrik krizi nedeniyle ilan edilen ulusal afet durumunu kaldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, elektrik krizi nedeniyle 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığını açıkladı.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki enerji sorununa dair yeni adımların atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika'daki elektrik krizi

Afrika'da elektriğe erişimin en yüksek olduğu Güney Afrika'da eskiyen altyapı nedeniyle son aylarda günde 12 saati bulan kesintilerin olduğu ciddi bir enerji krizi yaşandı.

Bu kesintiler, kıtanın en büyükleri arasındaki Güney Afrika ekonomisini sarsarken 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin popülaritesini yitirmesine yol açtı.

Nükleer enerji üreticisi Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.

Etiketler : Güney Afrika Kooperatif Yönetimi İşler Bakanlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX