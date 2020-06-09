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09 Haziran 2020 Salı 01:03:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 01:03:00

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 50 bini geçti

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 594 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitiren 82 kişiyle birlikte ölü sayısının 1080'e yükseldiğini ifade eden Mkhiz, 26 bin 99 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vakaların yarısından fazlasının son iki haftada görüldüğünü belirtti.

Ramaphosa, vakaların hızlıca artmasının endişe verici olduğunun altını çizerek, "Vaka sayıları, muhtemelen çoğumuzun hayal ettiğinden daha fazla oldu." ifadelerini kullandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1271 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1080 ile Güney Afrika, 715 ile Cezayir, 359 ile Sudan ve 354 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika'nın ardından Mısır (35 bin 444), Nijerya (12 bin 486), Cezayir (10 bin 265) şeklinde sıralandı.

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