Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5,0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Alberton kenti olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem, eyalet sakinleri tarafından hissedildi.

Güney Afrikalılar, sosyal medyada, depremi güçlü hissettiklerini belirtirken, herhangi bir can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.