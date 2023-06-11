VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
300 yıllık evde tatil
Hayali İngilizce albüm
Yazı çalışarak geçirecek
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5,0 büyüklüğünde deprem
Kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı
11 Haziran 2023 Pazar 11:42:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 11:42:00

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5,0 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Alberton kenti olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem, eyalet sakinleri tarafından hissedildi.

Güney Afrikalılar, sosyal medyada, depremi güçlü hissettiklerini belirtirken, herhangi bir can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiketler : güney afrika cumhuriyeti deprem gauteng
Dördüncü yıl kutlaması

Dördüncü yıl kutlaması
'Gamsız' Bora

'Gamsız' Bora
Düğün hazırlığı

Düğün hazırlığı
Projeler okuyor

Projeler okuyor
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Çöpçatan ben değilim

Çöpçatan ben değilim
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX