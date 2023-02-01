Guatemala'da yangın faciası: 7 ölü
Kaynak: AA
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan habere göre, Guatemala kentine 300 kilometre mesafede yer alan Sibinal kasabasındaki bir evde yangın çıktı.
Gaz sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası cansız bedenlere ulaşılırken, yangına yol açan etkenlerin araştırıldığı bildirildi.
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