VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimi başladı
TSK üssüne roketli saldırı!
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'ni açacak
Ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" Resmi Gazete'de
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 34 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
"Su vatandır geleceğimize sahip çıkalım"
TEM Otoyolu Esenler mevkisinde kaza: 1 ölü
Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Guatemala'da yangın faciası: 7 ölü
"Başkan Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmak kolay mı?"
Sokak ortasında dehşeti yaşadı
Tokat'ta can pazarı: Ölü ve yaralılar var
6'lı masa mutabakatının "kime" yazıldığını açıkladı
"Yeni bir SİHA tarzı: Washington'da değil, İstanbul'da"
İstanbul ve 24 ile kar yağışı uyarısı
Migren botoksu baş ağrılarını geçiriyor
Romatizma da bel ağrısı yapar
Hamilelikte doğru beslenme mide bulantısını önlüyor
Bugün burçları neler bekliyor? 01 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları
Filmlerdeki o sahne tıbba göre imkansız
01 Şubat 2023 Çarşamba 07:56:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 07:56:00

Guatemala'da yangın faciası: 7 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan habere göre, Guatemala kentine 300 kilometre mesafede yer alan Sibinal kasabasındaki bir evde yangın çıktı.

Gaz sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası cansız bedenlere ulaşılırken, yangına yol açan etkenlerin araştırıldığı bildirildi.

Etiketler : İtfaiye ekipleri Guatemala Sibinal kasabası
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Mehterli açılış

Mehterli açılış
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX